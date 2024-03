TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 9. hafta mücadelesinde sahasında Pınar Karşıyaka’yı 70-62’lik skorla mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) -Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi 2023-2024 sezonu Final Grubu 9. haftasında TOFAŞ, Pınar Karşıyaka’yı ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Efe Postel, Cem Küçüközkan, Batu Eryurtlu, Can Çevikel, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 5-0’lık başlangıcı karşısında ilk basketini Batu Eryurtlu’nun üçlüğüyle buldu. Rakip sayılarına Can Çevikel, Efe Postel, Evren Demirci ile karşılık veren Bursa temsilcisi, Can Çevikel ve Cem Küçüközkan’ın sayılarıyla 7. dakikada skoru 17-22 yaparken; ilk periyot Ömer Alp Engin’in son saniye üçlüğüyle 24-25 sonuçlandı.

İkinci çeyreğin başında Can Çevikel’in basketiyle 27-25 öne geçen TOFAŞ BGL Takımı, Cem Küçüközkan’ın üçlüğü sonrası Ömer Alp Engin, Can Çevikel ve Emirhan Serbest’in skor katkısıyla 14.30’da 8 sayılık farkı (37-29) yakaladı.

Batu Bircan ve Cem Küçüközkan’ın sayılarıyla soyunma odasına 43-39 üstünlükle giren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğin başında rakip sayılarına Can Çevikel ve Efe Postel ile karşılık vermeye çalışsa da Pınar Karşıyaka 25. dakikada 47-48 öne geçti. Ömer Alp Engin’in basketi sonrası Efe Postel ve Cem Küçüközkan’ın üçlükleriyle üstünlüğü yeniden eline alan TOFAŞ, Cem Küçüközkan’ın elinden bir üçlük daha bularak son çeyreğe 60-51 önde giren taraf oldu.

Dördüncü periyoda da Cem Küçüközkan’ın basketiyle başlayan Bursa ekibi, Ömer Alp Engin ve Cem’in sayılarıyla 32.20’de 14 sayılık fark yakaladı: 67-53. Ruşen Mutlusoy’un üçlüğü sonrası (70-58) son 4 dakikada skor bulamayan TOFAŞ, buna rağmen üstünlüğünü korumasını bildi ve parkeden 70-62 galibiyetle ayrıldı.

Pınar Karşıyaka karşısında TOFAŞ’ta Cem Küçüközkan 20 sayı; Can Çevikel ve Ömer Alp Engin 13’er sayıyla katkı verdi.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, BGL Final Grubu son haftasında 23 Mart Cumartesi günü Bursaspor YB Holding ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak.