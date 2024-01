Tahmini Okuma Süresi: dakika

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bordo Sportif RS’yi 72-79’luk skorla mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi 10. haftasında TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, deplasmanda Bordo Sportif RS ile karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Kerem Yaldız, Sarp Ali Özaydemir beşiyle başlayan Kırmızı Beyazlılar, ilk basketlerini Can Çevikel ile buldu. Can Çevikel’in üçlükleriyle 3. dakikada durumu 9-11’e getiren Bursa ekibi, ilk periyodu 28-24 geride kapattı.

İkinci periyodun başında rakip sayılarına Ömer Alp Engin, Can Çevikel ve Cem Küçüközkan ile karşılık vererek skoru 31-31 eşitleyen Gemlik Basketbol, Cem Küçüközkan-Ömer Alp Engin ikilisinin elinden sayılar bulmaya devam ederken, soyunma odasına Ali Taşkın’ın basketiyle 43-46 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarında Efe Postel’in elinden sayılar bulan konuk takım, Ali Taşkın, Arda Konuk ve Emirhan Serbest’in basketleriyle 27. dakikada 7 sayılık farkı yakaladı: 54-61. Son çeyreğe 59-64’lük skorla önde başlayan Gemlik Basketbol, Efe Postel ve Ömer Alp Engin’in sayılarıyla son 5 dakikaya 65-71 üstünlükle girerken; kalan bölümde Ömer Alp Engin, Efe Postel ve Cem Küçüközkan ile skor üretmeye devam eden Bursa temsilcisi, parkeden 72-79 galip ayrıldı.

Bandırma deplasmanında Gemlik Basketbol’da Can Çevikel 17 sayı; Ömer Alp Engin 14 sayı; Ali Taşkın 14 sayı; Efe Postel 13 sayı ve Cem Küçüközkan 12 sayı kaydetti.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, ligde sıradaki maçını sahasında High Touch HT ile yapacak. 2 Şubat Cuma günü Gemlik Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.