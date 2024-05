Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Ayten Ceren Kahraman, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampı için Fransa’ya gitti. Milli sporcuya kampta başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, masa tenisinde Milli Takıma en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikli olarak Milli Takım sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Kemal Balım’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Kulübümüz sayesinde Kayseri, Masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını koruyor. Her zaman Milli Takıma en fazla sporcu gönderen takım olarak gururluyuz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Ayrıca diğer birçok takım transfer yaparak, liglerde mücadele ederken, bizde ise alt yapımızdan yetişen minik sporcularımız, almış oldukları bayrağı daha üst seviyelere çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Kendi alt yapımızdan yetişen başarılı sporcularımızı, yetiştirmeye ve her zaman onlara destek vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda ‘Kocasinan’ adı hızla yükseldiğini sözlerine ekledi.