Tokat Belediyesi, geleceğe umutla bakan genç çiftlere ve kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik başlattığı destek programları ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara göre, evlenmek isteyen çiftlere 25 bin TL maddi destek ve düğün salonu kullanımı ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca, kadın girişimcilere yönelik projelerde de önemli destekler sağlanıyor.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediyesi'nin evlenmek isteyen çiftlere yönelik sunduğu destekler, gençlerin yüzünü güldürüyor. Başkan Eyüp Eroğlu'nun belirttiğine göre, talep eden çiftlere 25 bin TL'lik evlenme desteği ve düğün salonlarından ücretsiz faydalanma imkanı sağlanacak. "Tokat'ta her şey çok kolay," diyen Başkan Eroğlu, bu projenin gençlerin evlilik hayallerini kolaylaştıracağını ifade ediyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE TAM DESTEK

Tokat Belediyesi'nin kadın girişimcileri destekleme programı kapsamında, kendi işini kurmak isteyen kadınlara 100.000 TL hibe desteği, kursiyerlere 1.500-4.000 TL arasında nakdi destek ve ham madde desteği sunuluyor. Belediye, kadın iş geliştirme merkezi, üreten kadınlar çarşısı, kadın ve aile danışma merkezi gibi projelerle kadınlara destek olmaya devam edeceğini duyurdu.

SİNEMA SEVERLERE MÜJDELİ HABER

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sinemaseverlere de güzel bir haber verdi. Belediye her ay bir vizyon filmini ücretsiz olarak halkla buluşturacak. Eroğlu, "Telefonlarınızı kapatın, koltuklarınıza yerleşin. Her ay bir vizyon filmini ücretsiz sizlerle buluşturuyoruz," dedi.