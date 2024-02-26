Çok sayıda filmde rol olan manken Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Tolga Savacı’nın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşım yapan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

Akay, “Maalesef Tolga Savacı’yı çok genç yaşta kaybettik. Kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı, çok üzücü, mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

TOLGA SAVACI KİMDİR?

6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı’dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır. Fransız Koleji'ni bitirdi.

1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.

Çok sayıda filmde rol aldı.