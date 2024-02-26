Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yıldıztepe Mahallesi 51 Sokak’ın asırlık yol sorununu çözüme kavuşturuyor.

Zemini taş döşenen, üstüne beton atılan ve en üst kısmına asfalt dökülen yolu tamamen kazıyarak stabilize eden ekipler; mahalle sakinleri başta olmak üzere araç sürücülerini zor durumda bırakan kullanışsız yolda parke taşı döşeme faaliyetlerine başladı.

Başkan Özcan incelemelerde bulundu

Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizin en eski noktalarından Yıldıztepe Mahallesi 51 Sokak’ta parke taşı döşeme çalışmalarına başladık. Zamanla deforme olan ve kullanılamaz hale gelen yolumuzu uzun yıllar Nazillimize hizmet edecek şekilde yeniliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.