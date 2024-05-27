Dünya Gazetesi’nin özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal projeleri, girişimleri ve çalışmaları ödüllendireceği Toplumsal Fayda Ödülleri’nin ikincisine başvurular 6 Ekim'e kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Gazetesi; özel sektör şirketlerinin, kamu ve yerel yönetimlerin, ulusal ve yerel çapta gerçekleştirdiği başarılı sosyal sorumluluk projelerini, gönüllülük çalışmalarını ve sosyal girişimleri değerlendirmeyi amaçladığı “Toplumsal Fayda Ödülleri”nin ilkini 2023 yılında hayata geçirdi.

İlk yılında 200’e yakın projenin başvurduğu yarışmaya bu yıl yeni kategoriler eklendi.

Topluma değer katan projeler, kurumsal gönüllülük çalışmaları, sosyal girişimler, sosyal medya çalışmaları, toplumsal fayda yaratan kreatif çalışmalar, sürdürülebilirlik projeleri, yerel ve uluslararası çalışmalar olmak üzere 8 ana kategori ve çeşitli alt kategorilere yapılabilecek başvurular, aralarında iş dünyası temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler, sosyal girişimciler, toplumsal fikir önderleri ve medya mensuplarının bulunduğu uzman bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Ayrıca, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hızlı inisiyatif alarak, kalıcı toplumsal fayda çalışmaları yapan kurumlara jüri takdiri ile “Sürdürülebilir Fayda Özel Ödülleri” verilecek.

Proje danışmanlığı ve koordinasyonu ARPR İletişim Danışmanlığı tarafından yürütülen Toplumsal Fayda Ödülleri; Hilton Maslak Otel’de düzenlenecek görkemli bir ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

Toplumsal Fayda Ödülleri’ne 6 Ekim’e kadar www.toplumsalfaydaodulu.com sitesinden başvuru yapılabiliyor.