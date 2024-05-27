Dünya Sağlık Örgütü, halen Dünya’da, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kullanımda olan 25 aşı olduğunun altını çiziyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de çocukluk çağı aşı takvimi kapsamında 13 hastalık etkenine karşı aşı uygulandığını dile getiren Pediatri Uzmanı Prof. Dr. Cihan Meral, “Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, pnömokol hastalıklar, suçiceği, tetanoz, tüberküloz, boğmaca, çocuk felci, difteri, hemofiluz influenza tip B, hepatit A, hepatit B bu hastalıklardandır. Ulusal aşı takvimine ek olarak, rotavirüs, dörtlü karma aşı, human papilloma virüsü, influenza ve menengokok aşıları yapılıyor. İlkokul 1. sınıf öğrencilerine; kızamık, kızamıkçık ve kabakulak ve dörtlü karma aşısı; ortaokul 4. sınıf öğrencilerine, erişkin tipi difteri - tetanoz aşısı yapılıyor.” dedi.

ÇOCUKLARDA MENENJİT AŞI İLE ÖNLENEBİLİR!

Prof. Dr. Cihan Meral, aşılar ve önledikleri hastalıklar hakkında şunları kaydetti:

“Polio aşısı ile sakatlık ve ölüme neden olan çocuk felci hastalığından, Hepatit B aşısı ile öldürücü karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, hib aşısı ile menenjit (beyin zarı iltihabı), menenjite bağlı sakatlık ve ölüm, orta kulak iltihabından, KPA ile pnömokok bakterisine bağlı gelişen zatürre, menenjit, orta kulak iltihabı ve sepsisten (kan zehirlenmesi) korunulabiliyor. Suçiçeği aşısı ile anne karnındaki bebeklerde gelişebilecek sakatlıklar, menenjit, ileri yaşta gelişebilecek zona hastalığı önlenebiliyor. Hepatit A aşısı ölümcül seyredebilen akut hepatitten, karaciğer yetmezliğinden; BCG aşısı ise tüberküloz menenjit ve yaygın tüberkülozdan (veremden) koruyor.”

KKK AŞISI KIZAMIĞA BAĞLI GELİŞEN BEYİN İLTİHABINDAN KORUYOR!

DaBT-İPA-Hib aşısının tek bir enjeksiyonu ile difteri (kuşpalazı), boğmaca, tetanoz, polio ve menenjitten korunabileceğini aktaran Prof. Dr. Cihan Meral, KKK aşısı hakkında şunları söyledi: “KKK aşısı (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı) ile kızamığa bağlı ishal, zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığından, kızamıkçığa bağlı gelişen doğumsal kızamıkçık sendromundan (anne karnındaki bebeklerin sakatlığından), kabakulağa bağlı gelişen ensefalit-menenjit (beyin ve beyin zarı iltihabı), orşite (testis iltihabı) bağlı kısırlıktan korunuluyor.”

Aşılama sonucunda bazı kazanımlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cihan Meral, aşıların faydalarını şu şekilde sıraladı:

Hastalanmalar azalıyor

Enfeksiyonlar azalıyor

Enfeksiyonların yayılımı azalıyor

Enfeksiyonlar nedeniyle hastanede yatışlar azalıyor

Antibiyotik direnci gelişimini azalıyor

Ölümler azalıyor

Sakatlıklar azalıyor

Kanserler önleniyor

Aşının sadece çocuğun kendi sağlığı açısından değil, toplum sağlığı açısından da büyük önemi olduğunu belirten Prof. Dr. Cihan Meral, “Aşı, vücuda verildiğinde herhangi bir hastalık ya da bir zarar oluşturmadan organizmayı birtakım enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor. Ne kadar çok insan aşılanmışsa, toplumda vahşi virüsün ya da mikrobun dolanması o kadar azalıyor. Toplumda bu hastalıkların görülme sıklığı azaldıkça, bu hastalıkların getireceği sakatlıklar, iş gücü kaybı gibi birtakım problemlerde azalıyor. Aşı sadece çocuğun kendi sağlığı için değil yaşadığı toplum, hatta dünya için son derece önem taşıyor” diyerek sözlerini noktaladı.