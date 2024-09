İBB iştiraki Spor İstanbul’un geçtiğimiz ilkini düzenlediği, dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek bisiklet yarışı ‘Tour of İstanbul’, yalnızca 1 yıl içinde, “2.2 kategorisi”nden “2.1 kategorisi”ne yükseldi. Tour of İstanbul’un ikincisinin tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en önemli medeniyet başkenti olarak tanımladığı İstanbul’un, dünyanın en önde gelen spor kentlerinden birisi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. İmamoğlu, “Şehrimizde gerçekleştirecek her büyük uluslararası organizasyon, İstanbul halkının ilgisiyle, misafirperverliğiyle, hoşgörüsüyle ve özellikle spor centilmenliğini de en üst seviyeye taşıyan, tutum ve tavırlarıyla başarılı olabilir” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından, Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) onayıyla, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen “Tour of İstanbul”, benzer yarışların 3-4 yılda ulaştığı noktaya, 1 senede ulaştı. “2.2 kategorisi”nden “2.1 kategorisi”ne yükselen ve dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek bisiklet yarışı konumundaki Tour of İstanbul’un ikincisinin tanıtımı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısı, yarış direktörü Mutlu Erçevik’in parkur ve katılımcı takımlarla ilgili verdiği detaylı bilgilerle başladı.

“SPOR, HER YÖNÜYLE ÇARPANI ÇOK YÜKSEK BİR ORGANİZASYON”

İstanbul Bisiklet Turu’nun adının bile kendisini çok heyecanlandırdığını belirten İmamoğlu, “İstanbul'un olağanüstü özelliklerini, sporun büyük erişim gücüyle bir araya getirdiğimizde, tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede müthiş sonuçların çıktığına şahitlik ediyoruz. Spor, her yönüyle çarpanı çok yüksek bir organizasyon. İstanbul'u sporla, özellikle de uluslararası organizasyonlarla bir araya getirdikçe, hem dünyada milyonlarca insana İstanbul'umuzu tanıtıyoruz ve bu şehre ulaşma şansını veriyoruz hem de onlara en güçlü ve en doğru, İstanbul'a yakışan, ülkemize yakışan mesajları, bu vesileyle, daha itibarlı bir biçimde e ulaştırdığımızı düşünüyorum” dedi.

“İSTANBUL, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MEDENİYET BAŞKENTİ”

İstanbul’u, ‘dünyanın en önemli medeniyet başkenti’ olarak niteleyen İmamoğlu, “İstanbul'un bu dokusunu insanlarımız yaşadıkça, gördükçe, böyle bir sporla birleştiğini daha derinden hissettikçe, ben eminim, İstanbul'u koruma ve İstanbul'u geliştirme duygusunu en yüksek seviyeye taşıyacaktır. Doğasını, havasını, çevresini, tarihini, bütün o güzel dokularını koruma konusunda da sorumluluklar yükleyecek bir organizasyon olduğunu düşünüyorum Tour of İstanbul'un” diye konuştu. İstanbul’un 2027’de Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacağını hatırlatan İmamoğlu, “Bizim en büyük idealimiz, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı, dünyaya örnek bir biçimde İstanbul'da gerçekleştirmek. Bu turnuvalarla, aslında buna da bir altlık oluşturduğumuzu, bir spor şehri İstanbul'un varlığını da bütün dünyaya göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN SPOR BAŞKENTLERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEYELİM”

İstanbul’un, dünyanın en önde gelen spor kentlerinden birisi olduğunu hatırlatmak istediğini vurgulayan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Bu şehrin kar sporlarının dışında, bütün sporlara uygun olduğunu görebiliyoruz. Yüz binlerce sporseverle, tüm salonları doldurabilecek de bir potansiyele sahip. Sokaklarında, yollarında, uluslararası öneme sahip bir bisiklet turu düzenleyip, daha ilk yılında kategori yükseltecek bir güçle hareket ediyoruz. Spor dünyasının tüm yıldızlarının gelip, yeteneklerini göstermek isteyeceği de bir kentiz. Yeter ki gerekli imkanları yaratalım, doğru bir organizasyon planlamasıyla, dünyanın spor başkentlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyelim. Doğru yatırımlarla, spor yoluyla kentimize, ülkemize, halkımıza istihdam ve gelirler sağlayabiliriz. Spor, tüm dünyanın parçası olduğu bir kültür aslında ve bu kültürün gelişmesi, toplumun gelişmesine de çok üst seviyede katkı sunduğunu biliyoruz.”

“YOLLARIMIZDA ULUSLARARASI YILDIZLAR PEDAL ÇEVİRDİKÇE…”

“Bizim için bu yönüyle bisiklet, bu evrensel spor kültürü içerisinde bambaşka bir yere de sahip. Çünkü biz, her yaştan İstanbullu için bisiklet sporunu sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesine katkı sağlayan en önemli unsurlardan da birisi olarak görüyoruz. Bisiklet, çevre dostu bir ulaşım aracı olarak, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olduğu için de bu alana özenli ve stratejik yatırımlar yapıyoruz. Örneğin; İBB olarak, bisiklet yollarının sayısını ve kilometrelerini yoğun bir biçimde arttıran bir yönetimiz. Bisiklet kullanımını teşvik ederek, bisikletçilerin güvenliğini sağlayarak, şehrimizde bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı çok ciddi anlamda hedefliyoruz. Bu nedenle, yollarımızda uluslararası yıldızlar pedal çevirdikçe, İstanbullular için rol model olacağını, bu konudaki talebin artacağını da biliyoruz. Bu şehirde yaşam kalitesini arttırma vaadiyle yola çıkmış bir yönetici olarak, inanıyorum ki, doğru kent planlamasıyla, daha sağlıklı bir kent olma yolundaki adımlarımızı, bisiklet yoluyla daha hızlı bir şekle kavuşturabiliriz. Bunun da farkındayız.”

“BU BÜYÜK ORGANİZASYONUN İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞMESİ BÜYÜK ÖZVERİ”

“Bu büyük organizasyonun ikinci kez gerçekleşmesi, büyük özveri. Hem 50. yaşına doğru giden maratonumuz, yine 40. yaşına doğru giden Boğaz’dan karşı karşıya geçilen yüzme yarışımız ve Tour of İstanbul, yani İstanbul Bisiklet Turu, gerçekten benim için, İstanbullu adına, kıtaları geçen, üç sporla ilgili tacı diyebilirim. Bunun yanına, bir de Haliç'teki uluslararası kürek yarışımızı da dörtleme yapabiliriz. Şehrimizde gerçekleştirecek her büyük uluslararası organizasyon, İstanbul halkının ilgisiyle, misafirperverliğiyle, hoşgörüsüyle ve özellikle spor centilmenliğini de en üst seviyeye taşıyan, tutum ve tavırlarıyla başarılı olabilir. Bu çok önemli. İkincisini düzenlediğimiz Tour of İstanbul'a katılacak tüm takımlara ve sporcularımıza başarılar dilerim. İstanbul'un o eşsiz güzellikleri eşliğinde pedal çevirecek olan bisikletçilerimizin, burada geçireceği süre boyunca, çok değerli anılar biriktirmelerini dilerim. Hep birlikte yol ve doğa koşullarına karşı sporu, dostluğu, dayanışmayı kutlayacağımız büyük bir organizasyon olmasını ve emeği geçen herkese kolaylıklar dilerim.”

“WORLD TEAM”LER İSTANBUL’DA YARIŞACAK

Düzenlendikten sadece 1 yıl sonra, 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükselen Tour of İstanbul’a, bu sene 154 bisikletçinin katılması bekleniyor. Dünyanın bir numaralı bisiklet turu olan Fransa Turu’nun da katılımcılarından olan Astana Takımı, Tour of İstanbul’da yarışan ilk “World Team” (dünya takımı) olarak kayıtlara geçecek. Tour of İstanbul’da, bu yıl İBB Spor Kulübü sporcuları da yarışacak. İBB Spor’un hedefi, ilk etapta ‘pro takım’ seviyesine ulaşmak; uzun vadede de World Team olmak. Tour of İstanbul’da Türkiye’den ayrıca; Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi takımları yer alacak. 12 - 15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve toplamda 32 bin 400 Euro’luk ödülün dağıtılacağı yarışların etapları şöyle olacak:

1.Etap: Çatalca-Çatalca

Mesafe: 164,2 Km

Başlama Saati: 10.30

Yaklaşık Bitiş Saati: 14.39

2.Etap: Şile-Şile

Mesafe: 137,8 Km

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Saati: 14.43

3.Etap: Beykoz-Polonezköy

Mesafe: 118,3 Km

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Tarihi: 14.02

4.Etap: Yenikapı-Yenikapı

Mesafe: 86,1 Km

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Saati: 12.57