Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak için çeşitli projeler üzerinde titizlikle çalışıyor. Muhtarlar, Başkan Genç’in Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası’nın ulaşım hattının güçlenmesine yönelik verdiği desteği takdirle karşıladı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin turizm potansiyelini artırmak ve turizm sektörünü geliştirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarla Trabzon'u turizmde daha da öne çıkarmayı hedefleyen Başkan Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak için çeşitli projeler üzerinde titizlikle çalışıyor. Başkan Genç’in özellikle yaz mevsiminde büyük ilgi gören yaylaların ulaşımı konusunda gösterdiği hassasiyet mahalle muhtarları tarafından takdirle karşılanıyor. Yeşil Yol Projesi kapsamında, 47 milyon TL’lik hibeden yararlanacak olan Kadıralak Yaylası bölgesinde bulunan muhtarlar, Başkan Genç’e verdiği destekten ötürü teşekkür ettiler.

BÖLGEMİZ RAHATLAYACAK

Kadıralak Yaylası’nın ulaşım ağının güçlenmesiyle birlikte turizm yuvası olacağını belirten Tonya Yenimahalle Muhtarı Mustafa Kemal Karaca, “Kadıralak Yaylası’na bağlı olan bir mahalleyiz. Burası turizme açılmış güzide bir yaylamızdır. Yeşil Yol ile birlikte hak ettiği turizm potansiyelini yakalayacaktır. Yollarımızda eksiklikler var. Yeşil Yol Projesi’yle birlikte bu sıkıntılarımızın giderileceğine inanıyoruz. 47 milyon TL’lik destek hem mahallemizin vatandaşlarını hem de yaylalarımıza gelecek olan yerli ve yabancı turistleri çok rahatlatacaktır. Bu bölgeden geçen Yeşil Yol’dan yaklaşık 15 mahallemiz faydalanacak. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile birlikte kalan yollarımızı tamamlayıp, yollarımızın güvenliğini ve konforunu artıracağız. Yeşil Yol olmadan önce buraya gelen vatandaşlarımız geri dönüyordu. Yollarımız stabilize ve çok kötüydü. Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetlerinden ötürü tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

SON DERECE MEMNUNUZ

Yol sorununa yapılacak çalışma ile neşter vurulacağını ifade eden Ortamahalle Muhtarı Mehmet Karabulut, “Mahallemizde süregelen yol sorununu çözeceği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e teşekkür ediyoruz. Burası Trabzon’un turizm destinasyonlarından bir tanesi. Mavi çiçekler açtığı zaman yaylamızı 3 hafta içerisinde 15 bin kişi ziyaret ediyor. Bunun dışında da yılın her ayı yaylamız misafirlerini ağırlıyor. Yaylamızdaki yol ve su sorunlarına göreve gelir gelmez büyükşehir belediye başkanımızın el atması bizi son derece memnun etti. Genç başkanımıza yaptığı ve yapacağı hizmetler konusunda güvenimiz tam. Başkanımıza ne zaman gitsek bizi hiçbir zaman boş çevirmedi. Yaylamızı ziyaret edecek olan insanlarımıza bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Ayrıca su ve lavabo ihtiyaçları için destek bekliyoruz. Önceliğimiz yol. Yol olmazsa yatırım da olmuyor. Bu sorunumuzun çözüleceği için çok mutluyuz. Buraya yazın insan seli oluyor. Turizm açısından daha da gelişeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GENÇ’E TEŞEKKÜR

Turizme verilen desteğin çok değerli olduğunu söyleyen Karşular Mahallesi Muhtarı Menderes Küçük ise, “Kadıralak Yayla’mızı binlerce turist ziyaret ediyor. Yaylamıza çıkan yollarımız Yeşil Yol ağına bağlı. Bazı yollarımız dar ve stabilize. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, Yeşil Yol kapsamında hibe edilen bütçeyle yollarımızın konforu artacak. Bu sayede bölgemizi daha çok turist ziyaret edecek. Ulaşım bölgemiz adına büyük önem arz ediyor. Bu güzelim doğayı görmek isteyenlere yardımcı olmalıyız. Mahallemizin ve bölgemizin gelişimi açısından turizme verilen destek çok değerli. Bu konuda mahallelerimizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, turizm adına öncü olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e teşekkürlerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.