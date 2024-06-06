Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtlarını temel alarak 'Sinema' istatistiklerini yayımlamaya başladı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, ilk kez Sinema İstatistiklerini yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında 147'si yerli 224'ü yabancı film olmak üzere toplam 371 filmin vizyona girdiği Türkiye'de 2023 yılında sinema salonu sayısının 2 bin 618, sinema salonlarındaki koltuk sayısının ise 286 bin 603 olduğu kaydedildi.

Verilere göre sinema seyirci sayısı 2023 yılında 31 milyon 5 bin 844 kişi olurken, yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi, yabancı film seyirci sayısı 17 milyon 289 bin 839 kişi oldu.

Tiyatro salonu sayısı 2022-2023 sezonunda 808 olduğu ülke genelinde tiyatro salonu koltuk sayısı ise 326 bin 713 olarak verilere yansıdı. Sezonda tiyatro seyirci sayısı yüzde 15,2 artarak 6 milyon 279 bin 512 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 1,7 azalırken, tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 37,5 artarak 1 milyon 726 bin 3 oldu. Telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 8,5 artarak 4 milyon 553 bin 509 oldu. Yine sezon boyunca tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 20,2 artış kaydetti.

Opera ve bale, orkestra, koro, topluluk seyirci sayıları, 2019-2023

OPERA VE BALE SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 30,2 ARTTI

Türkiye'de 2022-2023 sezonunda 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda opera ve bale gösterisi yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 30,2 artarken, gösteri sayısı yüzde 15,0 azaldı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 10 topluluğun faaliyet gösterdiği ülke genelinde orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 47,1 artarak 266 bin 23 oldu.

Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 62,3 artarken, koro seyirci sayısı yüzde 19,7 azaldı, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 143,7 artarak 76 bin 479 oldu.