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Türkiye İstatistik Kurumu, bir kilometrekarelik alan olarak tanımlanan "grid" detayında nüfus istatistiklerinin üretilmesine çalışmalarının tamamlandığını duyurarak, söz konusu istatistikleri Coğrafi İstatistik Portalı'nda kullanıma açtı.ANKARA (İGFA) - Mekânsal Adres Kayıt Sistemi projesinin tam olarak işlevsel hale gelmesiyle birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Avrupa Birliği standartlarına uygun coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kullanılarak bir kilometrelkarelik alan olarak tanımlanan grid detayında nüfus istatistiklerinin üretilmesi çalışmaları tamamlandı.

İdari yapı değişikliklerinden (il/ilçe/belediye/köy kuruluşu, kaldırılışı, bölünmesi, idari bağlılık veya sınır değişiklikleri) etkilenmeyen yıllar itibarıyla karşılaştırılabilir nüfus istatistiklerini üreten TÜİK, her bir kare alan 1 km² (grid) olup; bu ayrımda toplam nüfus, kadın-erkek oranı, yaş kırılımı, okur-yazarlık oranı ve ortalama eğitim süresi bilgileri paylaşıma açtı.

Grid Düzeyinde Nüfus İstatistikleri https://cip.tuik.gov.tr/ Coğrafi İstatistik Portalında kullanıma sunuldu.

Bu arada aynı detayda “Sosyoekonomik Seviye” bilgisinin üretilmesi çalışmaları yürütülmekte olup yakın zamanda yayımlanması planlandığı kaydedildi.