Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Yunanistan 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu.

YUNANİSTAN (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler kapsamında 18-19 Nisan’da Ferecik’teki 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gerçekleştirilen ziyarette Tuğgeneral Akgül ve beraberindekilere Türkiye’nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur eşlik etti.