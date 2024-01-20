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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülünden istasyona giriş yapan ekip, ilk mesajlarını birazdan vermesi bekleniyor.

İstasyonda bulunan, misyonları 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronot ve kozmonotları , Ax-3 ekibini istasyonda karşıladı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsulü Türkiye saati ile saat 13.42'de Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

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