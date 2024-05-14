Türk Kızılayı kurban bedelinin yurt içi ve Filistin-Gazze'de 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedelinin ise 4 bin 300 lira olarak belirledi.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılayı 2024 kurban vekâleti fiyatları belli oldu.

Kurban Bayramı'na 32 gün kala vekalet fiyatlarını açıklayan Türk Kızılayı'nda bu yıl kurban bedeli Yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 TL, yurt dışı için 4 bin 300 TL olarak belirlendi.

Vekaletlere yönelik detaylı bilgilere Türk Kızılay'ın https://www.kizilay.org.tr/kurban/ adresinden ulaşılabiliyor.