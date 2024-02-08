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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen "SWAT Challenge 2024" yarışmasında Türk Özel Harekat Polisi (PÖH) takımı, göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek üçüncü oldu.ANKARA (İGFA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 ülkeden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "SWAT Challenge 2024" final yarışları yapıldı. Dubai kentindeki Al Ruwayyah'daki Training City'de düzenlenen yarışlarda, aralarında Türk Özel Harekatı'nın de bulunduğu ekipler, taktik, saldırı, kurtarma, yüksek kule ve engelli parkur olmak üzere beş ana kategoride mücadele etti.

Dünya çapından katılan özel harekat ekiplerinin mücadele ettiği yarışmada, Türk PÖH takımı taktik becerileri ve profesyonelliği ile dikkat çekti. Sahadaki üstün performanslarıyla rakiplerini geride bırakan ekip, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti.

İçişleri Bakanlığı, Türk PÖH takımını bu önemli başarılarından dolayı tebrik ederek gurur duyduğunu belirtti. Ülkenin güvenlik güçleri arasında yapılan bu yarışma, Türk özel harekat birimlerinin uluslararası alandaki kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk PÖH takımının başarısı, Türkiye'nin güvenlik ve savunma alanındaki gücünü yansıtan önemli bir kilometre taşı oldu.