TUİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yazılı açıklama yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Açıklanan enflasyon rakamlardan sonra Türkiye'nin gerçek gündemi olan ekonomiye odaklandığını belirten Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, yılın başında ilk 6 aylık dönem için sağlık çalışanları ve memurların maaşlarına yapılan yüzde 15 maaş zam (artışı) yapıldığını, sağlık çalışanlarının ve memurların maaşlarının Mart ayı itibarı ile resmi olarak da erimeye başladığını açıkladı.

ENFLASYONA YENİK DÜŞTÜ

Açıklanan enflasyon rakamlarının memur ve emeklilerin maaşlarının eridiğini ortaya koyduğunu ifade eden Çeker, "Bugünden itibaren yetkililerimizin seçim gündeminden uzaklaşarak ekonomiyi gündemin birinci sırasına alması gerekiyor. Altı ay için verilen zamların üç ay içinde enflasyona yenik düşmesi, önümüzdeki bir sonrası maaş zammı sürecine kadar geçecek üç ayda memur ve emeklilerimizin yaşadığı zorlukların katlanarak artacağını göstermektedir" dedi.

"Yıllık enflasyonun %68’leri aştığı ve önümüzdeki sürede %80’lere tırmanmasının beklendiği ortamda maaş zammı kamu çalışanlarının ekonomik yıkımı anlamına gelecektir." diyen Çeker, "Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve şu anda 12 bin 54 TL dolayında bulunan ilave ek ödemenin emekliliğe sayılmaması nedeniyle memur emeklilerimiz büyük mağduriyetler yaşamakta, emekliliği yaklaşan memurlar ise ek gelir kaynağı bulma peşinde koşmaktadır. Yükselen enflasyonun hızı çalışanların alım gücü düşürülerek kesilmeye çalışılırsa daha büyük sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır. Enflasyonla mücadele, halkımızın alım gücü düşürülmeden katma değer yaratan üretime geçilerek sağlanmalıdır. Bu nedenle memur ve emeklilerimiz önümüzdeki süreçte daha da artacak olan enflasyondan korunmalı, alım güçleri artırılmalıdır. Bunu sağlamak için mutlak surette ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalı, çalışanlara refah payı verilerek, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak ödenmesi yoluna gidilmelidir. Bu dakikadan itibaren yetkililerimizin memur ve emekliler üzerinde oluşan ekonomik yaraları sarması en öncelikli konu olmalıdır. Sağlık çalışanlarının yüksek enflasyon altında ezilmesinin sebeplerinden biride yetkili ve etkisiz sendikanın toplu sözleşme masasında sağlık çalışanlarını temsil etme kabiliyetinde olmamasından kaynaklanmaktadır. Sorun çözülecektir.” değerlendirmelerinde bulundu.