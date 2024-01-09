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Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, Şehzadeler'de 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi Ahmet Aygün'e yapılan saldırıyı kınadı.MANİSA (İGFA)- Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yapılan fiili ve sözlü saldırıların Türkiye gündemine oturduğunu belirterek, yetkilileri göreve davet etti.

Sağlık çalışanlarının sahipsiz olmadığını göstermelerini isteyen Akagündüz, Türk Sağlık-Sen Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve her platformda dile getirdiklerini söyledi.

"Her zaman canla başla Türk halkına hizmet etmek için çalışan sağlık çalışanları bu tür saldırıları hak etmemektedir" diyen Akagündüz, "Daha önce diğer platformlarda dile getirdiğimiz gibi bu konuda sıfır tolerans istiyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet yapan kişilerin en ağır cezayı almasını ve çaydırıcı tedbirler alınmasını talep ediyoruz. Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Sabrımız kalmadı. Bununla ilgili kalıcı önlemler alınması yönünde talebimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Sağlık müdürlüğü tarafından "sağlık çalışanlarına şiddet nasıl önlenir" gibi bir panel yapılarak gerekli önlemlerin alınması ve bu konudaki duygu ve düşüncelerimizi panelde dile getirmek istiyoruz" diye konuştu.