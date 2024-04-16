Yıllık bazda inşaat malzemesi ihracatı 29,31 milyar dolar oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi şubat ayı sonuçlarına göre ihracat 2024 yılı şubat ayında 2,36 milyar dolara yükseldi. Şubat 2024’te bir önceki ocak ayına göre 246 milyon dolarlık artış gösteren ihracat, bir önceki yılın şubat ayına oranla da yüzde 11,1 arttı. 2024 yılı şubat ayında inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak 3,62 milyon tona çıkarken, şubat ayı itibarıyla yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı ise 29,31 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2024 Şubat ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, ocak ayına gerileme ile başlayan inşaat malzemesi ihracatı şubat ayında yeniden artış gösterdi. Şubat ayı ihracatı bir önceki ocak ayının ve geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti.

Şubat 2024’te inşaat malzemesi ihracatı bir önceki ocak ayına göre 246 milyon dolar artış göstererek 2,36 milyar dolar seviyesine yükseldi. Şubat ayı ihracatı değer olarak, geçen yılın aynı döneminin yüzde 11,1 üzerinde gerçekleşti.