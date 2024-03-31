Türkiye'nin yerel seçim heyecanı, İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla İGF Haber Ajansı üyesi tüm medyalarda saat 17.00'den itibaren başlayacak özel canlı yayınla internet ekranlarında yaşanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerini bugün gerçekleştirdi.

Saat 17.00 itibariyle sandıkların kapanmasıyla birlikte Aylin Tekir'in moderatörlüğünde ve gazeteci yazar Mesut Demir ile Mehmet Ali Ekmekçi'nin yorumlarıyla Seçim Özel programı da canlı yayına girdi.

Seçim 2024 Özel Yayını'ndan Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla paylaşılacak veriler, sandıkların açılıp yayın yasağının kalkmasıyla anlık olarak iletilmeye başlanacak.