Herkes Duysun TV ekranlarında gazeteci-yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Spor Panorama programının bugünkü konukları Türkiye Taekwondo Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Oğuzhan Maviçiçek, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Bilim ve Türkiye Taekwondo Milli Takım Antrenörü İlhan Zaralı oldu.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında gazeteci-yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Spor Panorama programında sporun farklı alanlarından profesyonel isimlerle güncel konular değerlendirilmeye devam ediyor.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Oğuzhan Maviçiçek, " Göreve geldiğimiz 2 yıllık süreçte öncelikli amacımız sokaktaki gençlerimizi ve çocukları taekwondo sporu ile buluşturmak oldu. Bizler öğrencilerimize sadece sporu değil saygılı bireyler olmalarını da öğretiyoruz. Bu 2 yıllık süreçte Gençlik Spor İl Müdürlüğü eksik olduğumuz noktalarda bizlere gerekli desteği sağladı. Buradan kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 ay önce Antalya'da Poomsae Dünya Şampiyonası gerçekleşti. Şehrimizin takımlarınadn Uluşehir takımı toplamda aldığı 11 madalya ile Türkiye şampiyonu oldu. Ülke bazında da dünya şampiyonu olduk." dedi.

Taekwondo sporunun salon sporu branşının ötesine geçtiğini ifade eden Kemal Bilim, " Şu anda 800 bin lisanslı sporcumuz var. Lisanslı sporcu sayısında futbolu geride bıraktık. Her bir şampiyonamız en az 4-5 bin kişi ile yapılıyor. Biz Türkiye Yüz Yılı projesinin en başarılı federasyonlarından biriyiz. Sadece 2023 yılında 501 tane uluslararası madalya aldık. 2000 yılındaki Sydney Olimpiyatlarından sonraki tüm olimpiyatlarda madalyamız bulunuyor. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları bulunuyor. Olimpiyatlara 5 siklet ile katılım sağlayacağız." dedi.

Türkiye Taekwondo Milli Takım Antrenörü İlhan Zaralı, " Taekwondo sporunun ana bileşenleri içinde tüm sporlar var. Futbol ve voleybol dallarından bizlere çok sayıda sporcu geliyor. Taekwondo sporunun diğer spor dallarına kattığı gelişimden ötürü genç yaş gruplarından çok sayıda sporcuyu barındırıyoruz. Taekwond, ciddi bir disiplin ve saygı sporudur. Farklı yaş gruplardan taekwondo sporuna ciddi bir ilgi var. Gençlerimiz ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için sporu her yönüyle tavsiye ediyorum. Kız sporcularımızda yoğun bir ilgi ve alaka gösteriyor. Özellikle antrenman ve çalışma disiplini olarak kız sporcularımız olumlu anlamda öne çıkıyor." dedi.