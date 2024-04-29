Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları elemeleri için Tayland’a yola çıkıyor.BALIEKSİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı milli sporcusu Esra Yıldız Kahraman, yüksek hedeflerle dolu bir yolculuğa çıkıyor. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın kapılarını aralayan elemeler için Tayland’a gitmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Çeyrek finalde mücadele eden ve 3-2’lik bir skorla mağlup olarak veda eden Kahraman, bu kez altın madalya hedefiyle yola çıkıyor. Önceki deneyimlerinden güç alan Kahraman, bu sefer zirveye çıkarak hem ülkemize hem de Balıkesir’e gurur yaşatmayı amaçlıyor.

Kahraman, Paris’te gerçekleştirilecek olan olimpiyat elemelerine hazırlık sürecinde titizlikle antrenmanlarını sürdürdü. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak en üst düzeyde hazırlandığını belirten sporcu, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

Esra Yıldız Kahraman, “2020 Tokyo Olimpiyatları’nda finalde alınan mağlubiyet beni yıkmadı, aksine daha da motive etti. Bu kez altın madalya için mücadele edeceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tayland’da hem kendimi hem de ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elemelerde olimpiyat vizesi için sabırsızlanıyorum. Desteklerini esirgemeyen önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ve tüm Balıkesir halkına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.