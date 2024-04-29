Başarıdan başarıya koşan Bursalı Toprak Aras, 2023-2024 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turlarında Türkiye 4.'sü olarak tamamladı.BURSA (İGFA) -Ankara’ da yapılan Türkiye Dart Milli Takım elemelerinde 56 sporcu birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

27 Nisan 2024 tarihinde Ankara’da yapılan Elektronik Dart Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazanan Iznik’li genç sporcumuz Toprak Aras başarılı oyunu ile Milli Takıma girdi.

MİLLİ SPORCU ARAS’A KARŞILAMA

Türkiye Dart Milli Takımına seçilen Toprak Aras ve antrenörüne Türk Bayrakları ile karşılama yapıldı. Aras, ailesi, Arkadaşları ve İznikli sevenleri tarafından konfetilerle karşılandı.

Milli Takıma seçilen Aras’ın annesi Nilgün Aras ile babası Mehmet Aras yaptıkları açıklamada, “Toprak’la gurur duyuyoruz. Oğlumuzun gayreti, azmi ve özverili çalışması ona başarıyı getirdi. Bu başarının ardına 6 yıldır birlikte çalıştıkları dart antrenörü Yusuf Duman’ın da çok büyük payı var. Onu da tebrik ediyoruz. Oğlumuzun Avrupada da güzel başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Karşılamaya katılan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.