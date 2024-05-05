Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, Kardeniz ve Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli yağışlar, Kuzey Ege ile Doğu Akdeniz ve Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı hava sıcaklıklarıyla ilgili diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bu arada günlük hava tahmin raporda vatandaşlar için iki kuvvetli uyarı da yer aldı.

Buna göre kuvvetli yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği, kuvvetli rüzgarın ise Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.