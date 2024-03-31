Yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlarken, diğer illerde oy verme saatleri 08.00'de başladı.ANKARA (İGFA) -  81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılıyor.

Ülke genelinde seçimlere 34 siyasi parti katılıyor.

Partilerin oy pusulasındaki sıralamaları şöyle:

  1. AK Parti
  2. İYİ Parti
  3. Sol Parti
  4. Büyük Birlik Partisi
  5. Memleket Partisi
  6. Anavatan Partisi
  7. Demokratik Sol Parti
  8. Yeniden Refah Partisi
  9. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
  10. Türkiye Komünist Partisi
  11. Anadolu Birliği Partisi
  12. Zafer Partisi
  13. Halkın Kurtuluş Partisi
  14. Türkiye Komünist Hareketi
  15. Bağımsız Türkiye Partisi
  16. Gelecek Partisi
  17. Yeni Türkiye Partisi
  18. CHP
  19. Emek Partisi
  20. HÜDA PAR
  21. Hak ve Özgürlükler Partisi
  22. Ocak Partisi
  23. Adalet Birlik Partisi
  24. Demokrat Parti
  25. Güç Birliği Partisi
  26. Millet Partisi
  27. Milli Yol Partisi
  28. Adalet Partisi
  29. Aydınlık Demokrasi Partisi
  30. MHP
  31. Türkiye İşçi Partisi
  32. Demokrasi ve Atılım Partisi
  33. Saadet Partisi
  34. Vatan Partisi

PUSULALAR TEK ZARFA

Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Oylarını nerede kullanacaklar? Oylarını nerede kullanacaklar?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.