Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanunla Almanya Türk toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle Almanya Türk toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya’daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya’daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1796479892936180199