Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu Toplantısı'nın başarıyla sona erdiğini ve ortak bildiri kabul edildiğini kaydederek, "Bu bildiri ülkelerimizi ilgilendiren konulardaki ortak tavrımızın, kardeş ülke parlamentolarının karşılıklı güveninin ve desteğinin tezahürüdür." dedi.ANKARA (İGFA) - Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'nın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai'nin katılımıyla düzenlenen TÜRKPA 13. Genel Kurulu Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrasında basın açıklamasında bulunan Gafarova, toplantının başarıyla sonuçlandığını belirtti. Gafarova, TÜRKPA dönem başkanlığını devraldığı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür ederek üye ülkeler arasındaki işbirliklerinin gelişimi için var gücüyle çalışacağını bildirdi.

TÜRKPA'nın geçen yıllarda önemli ilerlemeler kaydederek parlamentolar arasında karşılıklı yarara dayalı işbirlikleri için etkili bir platform haline geldiğini dile getiren Gafarova, bu organizasyonun üye ülkelerin ortak çıkarlarını ve ortak vizyonunu yansıttığını söyledi.

"TÜRK BİRLİĞİ DÜNYAYA IŞIK TUTMALIDIR"

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de Türk dünyasında birlik sağlanmasının şart olduğunu söyledi. Dünyanın adaletsiz olduğunu belirten Töre, adaletsizliklerin baş sorumlusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 üyesi olduğunu kaydetti. Töre, "Türk birliği dünyaya ışık tutmalıdır. Bütün Türkler gönülde, fikirde, işte, düşüncede, harekette ve kültürde bir olmalıdır ki daha güçlü ve caydırıcı olalım. Dünya bizi yönlendirmesin, biz dünyaya şekil verelim. Bunu yapabileceğimiz inancındayım." dedi

Gazze'de katliam yaşandığını ifade eden Töre, "Bizim nüfusumuz az ama güvendiğimiz ana vatan Türkiye var. Bugün 146 ülke Filistin'i tanıyor ama Filistin'de katliamlar devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor ama Türk ordusunun gücü sayesinde kılımıza bile zarar veremiyorlar." diye konuştu.