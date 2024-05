Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un, yapımcılığını İEDB Film adına Eyüp Boz'un üstlendiği Turna Misali filmi New York'tan iki ödülle dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 13. kez yapılan International Filmmaker Festival of New York'un açılış filmi olan Turna Misali, aynı festivalde En İyi Uzun Metraj Film ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerine de layık görüldü. Yapımı 2021 yılında tamamlanan film, dünya prömiyerini 34. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdikten sonra yerli ve yabancı birçok festivalden ödülle dönmüştü.

3 Mayıs'ta yapılan festival açılışındaki Turna Misali'nin gösterimi misafirleri arasında Türkiye New York Muavin Başkonsolosu Tugay Şen, sanatçı misafiri Sezen Ulucan ve ünlü oyuncu Meltem Cumbul da vardı.

Yönetmen Eren Danışman Boz filmin aldığı ödüllerle ilgili şöyle konuştu: “Film sektörüne öncü olan bir ülkede iki önemli ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Tıpkı Kızılderililer, Masai Yerlileri gibi ülkemizde halen yaşamakta olan göçerlerin geleneksel ve modern hayat arasındaki sıkışmalarını konu alan filmimiz herkesin kendi gibi olma, kendi gibi yaşama hakkını savunuyor. Türk Sineması'nı ve Türk Kültürü'nü Amerika'ya tanıtmış olmaktan dolayı çok gururluyuz.”