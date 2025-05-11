Bursa'da Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Mudanya Şubesi, Mayıs ayı üye toplantısını Anneler Günü’ne ithaf ederek yürekleri ısıtan bir yemek organizasyonu düzenledi.BURSA (İGFA) - Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Mudanya Şubesi, Mayıs ayı üye buluşmasını Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla özel bir yemekle gerçekleştirdi.

Navita Balık’ta düzenlenen etkinliğe katılanlar, keyifli bir gün geçirdi. Navita Balık'ın işletme sahibi İsmail Demir’in tüm annelere çiçek hediye etmesi etkinliğe anlam kattı.

TYSD Mudanya Şube Başkanı Nuray Uzer, katılımcılara ve organizasyonun düzenlediği işletme sahibinin jestine teşekkür ederken, “Bugün, sevgiyle büyüten, emeğiyle var eden, hayatımıza yön veren annelerimizin ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan herkesin günü. Annelik, sadece doğurmakla sınırlı değil; bir çocuğa rehber olan, sevgiyle dokunan, destek olan herkes bu kutsal sorumluluğun parçasıdır. Tüm üye ve bağışçılarımızla annelerimizin gününü kutluyor, kaybettiğimiz annelerimizi sevgi ve özlemle anıyoruz” dedi.

Etkinlik, dayanışma ve sevgi dolu anlarla sona erdi.