Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldız, “. 21. Yüzyılda halen yol vaadi vermekten utanıyorum. Biz hala ilçede çamurdan yürüyemiyoruz. Artık bu sorunları bizim belediyecilik anlayışımız ile sona erdireceğiz” dedi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldız, “21. Yüzyılda halen yol vaadi vermekten utanıyorum. Biz hala ilçede çamurdan yürüyemiyoruz. Artık bu sorunları geride bırakmak istiyoruz. Sarıoğlan’da bir sinema, bir okuma salonu yok. Parkı olmayan mahalleler var. Gençler sosyalleşemiyor, sosyal hayat hiç yok. Özellikle de genç kızların imkansızlıklar arasında yetişmesini görüyor ve üzülüyorum. Diğer adaylar üniversite vaadinde bulunuyorlar. Evet üniversite olsa güzel olur ama insanlar çamurdan yürüyemiyorken bir kafenin bile olmadığı yerde ne üniversitesinden bahsediyoruz? Bir meydanımız bile yok. Ayakları yere basan işleri konuşalım. Önce göç vermeye son verelim sonra bunları konuşalım. İnternet ulaşmayan mahalleler var. Öğrenciyi bu altyapı ile çekemezsiniz.” şeklinde konuştu.

Belediyenin yeterli çalışmalar yapmadığını belirten Yıldız, “Hayvan pazarımızı ikinci hafta açacağız. 2014 yılında belediyede aktifti sonra kapatıldı. Atıl bir şekilde duruyor. Biz halkı memnun edeceğiz. İmara açık bölge var ancak kullanılmıyor. Bölge halkı Sivas’a bağlı Şarkışla’ya gidiyor. Bizim hayvan pazarımız varken nedene oraya gitmeye zorlanıyoruz? Biz bize yeteriz. Öncelikli işlerden diğeri sanayiye el atacağız. Sanayicilerimiz ile oturup gerekli adımları atacağız. Meslek edindirmeleri bu alanlarda yapacağız.” dedi. İstihdam konusuna değinen Fatma Yıldız, “Kadın kooperatifi kuracağız. Sarıoğlan Belediyesi’ne ait kullanılmayan alanları sera faaliyetine çevirerek üretimi artıracağız. Tuzla nedeniyle mahsullerimiz lezzetli. Bunun devamlılığını sağlayacağız. Yufka ve tekstil üzerine de iş alanları kuracağım. Kendi fabrikamızla kendi yollarımızı da ihya edeceğiz. Milli servetin boşa gitmesini engelleyeceğiz. Kurulu yerleri bile kullanamıyorlar. Biz tozu üfleyip yeniden bismillah diyeceğiz. İsraf belediyeciliğine son vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

UN DAĞITARAK BAŞARISIZLIKLARINIZI GİZLEYEMEZSİNİZ

SP Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldız, “Sarıoğlan’ın sorunları belli. Onlar bakıyorlar ama göremiyorlar. 5 yıl sonrasını görmekle başarı gelir. Mevcut anlayışla yani un dağıtmakla başarısızlıklarınızı gizleyemezsiniz. Diğer adayların projelerine bakınca bir vizyon göremiyorum. Bu devran böyle gitmez. Sarıoğlan’a bir kadın eli değmesi gerekiyordu. Ben ekibimle beraber hazırım. Sarıoğlan’da kadınlar benim adaylığımla birlikte çok mutlu oldular. Herkes beni görünce gülüyor, mutlu oluyorlar. Birçok belediye başkanının hazır olduğunu düşünmüyorum. Biz ise hazırız. Biz mahalle mahalle ayrıştırmadan artık bir olmuş Sarıoğlan sağlayacağız.” dedi.

Mahallelerin ulaşım zorluğuna değinen Başkan Adayı Yıldız, “Kapalı bir durağı olmayan mahalleler var. Pazar yerlerine giden araçları yok. Üç gün kurulan pazar yerlerine seferler düzenleyeceğiz. Kapalı alanlar kurup ikramlarda bulunacağız. Bunları görmek isteyenlerin yapacakları da belli. 31 Mart günü Saadet Partisi Adayı Fatma Yıldız’a oy verecekler. Biz de gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.