Ünlü sanatçı Cengiz Küçükayvaz’ın oynadığı ‘Bir Başarısızlık Hikayesi’ adlı tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Günleri’ etkinliği devam ediyor. Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye’nin ünlü tiyatro sanatçılarını Nevşehir’de sanatseverler ile buluşturan etkinliğin bu haftaki konuğu Cengiz Küçükayvaz oldu. Ayvaz, Metehan Yavuz’un yazdığı ve yönetmenliğini kendisinin üstlendiği ‘Bir Başarısızlık Hikayesi’ adlı tek perdelik komedi oyununu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneledi.

Küçüayvaz, oyununda salonu dolduran yüzlerce kişiye neşeli bir akşam yaşatırken oyun sonunda gösterdikleri ilgiden dolayı Nevşehirlilere teşekkür etti.

Küçükayvaz’a oyun sonunda hediye takdim eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ‘Tiyatro Günleri’ etkinliği çerçevesinde önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri çeşitli konser, tiyatro ve söyleşi programlarında Türkiye’nin ünlü sanatçılarını Nevşehir’de konuk edeceklerinin müjdesini verdi.

Savran, “Kıymetli sanatçımız, her insanın kendi hikâyesini kendisinin yazdığını söyledi. Şehirlerde kendi hikâyesini kendisi yazar. Nevşehir yakında bizzat başrolünde Nevşehirlilerin kendisinin olduğu bir hikâye yazacak. Ve bu hikâye Nevşehir’in en güzel hikâyesi olacak.” dedi.