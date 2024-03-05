Türkiye'deki ünlülerin katıldığı düzenli olarak yapılan International Legend Fashion Magazine Awards (Yılın En Efsaneleri Ödülleri ) sahiplerini buldu.Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen Şenol İpek'in sunuculuğunu yaptığı ödül gecesinde Sahnelerde yüksek performansı ile büyùk çıkış yakalayan Uur Demirow'a " Yılın En İyi Performance DJ'i " ödülü verildi. İSTANBUL (İGFA) - Muhteşem Ödül Gecesinde 90'ların unutulmaz sanatçısı Murat Başaran, Ünlü Oyuncular Cenk Torun, Yağmur Yüksel , Barış Baktaş , Nanuka Stambolishvili gibi ünlü isimler ödüllerini gecenin sunucusu Şenol İpek'in elinden aldı. Kırmızı Halı da tam bir şıklık yarışı vardı. Uur Demirow gecede spor şık giyimi ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Gecede ödülünü alırken kısa bir konusma da yaptı.

Uzun yıllardır Moskova'da Dj'lik yapan Uur Demirow İşletmeciliğini Tolga Pehlivan'ın yaptığı Mea Kareoke Club'da haftada 7 gün performans yapıyor.Uur Demirow aynı zamanda yakın zamanda yeni Single şarkı çalışması yapıyor çok yakında single calısmasını sevenleriyle buluşturacak.