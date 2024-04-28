İzmit Belediyesi'nin öncülüğüyle Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Üçgaziler Mahallesi’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Genç Tema, Kocaeli Üniversitesi Siyasi Bilimler Kulübü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Üçgaziler Köyü’nde düzenlenen yürüyüş ile gençler doğanın ve güzel havanın tadını çıkardı.

Çevre farkındalık çalışmalarıyla da örnek olmaya devam eden İzmit Belediyesi öncülüğüyle yürüyüşün ardından çevre temizliği yapıldı. Program ikramlarla devam ederken gençler, bu anlamlı program için İzmit Belediyesine teşekkür etti.