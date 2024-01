Uzay yolculuğunun başlaması sonrasında astronotlarla ilk iletişim sağlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.ANKARA (İGFA) - SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı.

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu.

İşte videonun 12:39 dakikasında yer olan Gezeravcı'nın uzaydan ilk sözleri:

