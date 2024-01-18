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Soğuk kış günlerinde yaygın olarak kullanılan elektrikli ısıtıcıların, sağlıklı ve güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken uzmanlar, farklı tiplerdeki bu ısıtıcıların güvenli kullanımına ilişkin hatırlatmada bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Kış aylarında elektrikli soba ve ısıtıcılara bağlı yaşanan yangınlara ilişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, elektrikli ısıtıcıların tehlikeleri ve güvenli kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dr. Uçan, kış mevsimi olması nedeniyle elektrikli ısıtıcılarla ilgili yangın riskinin olduğuna işaret ederek, piyasadaki elektrikli ısıtıcıların genellikle quartz, infrared, yağlı radyatör ve fanlı kapalı tip rezistanslı olduğunu ve ayrıca kendi içlerinde etkinlik ve güçlerine göre çeşitlerinin de bulunduğunu anlattı.

İnfrared elektrikli ısıtıcılarda ısının, ışıkla taşındığı bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Havayı ısıtmaz, karşısındaki cismi ısıtır. Bu yüzden açık havada kullanımı daha uygundur. İnfrared elektrikli ısıtıcıların karşısındaki yanıcı elyaflı giysiler veya çadır yalıtım malzemeleri gibi kolay alevlenir malzemeler tutuşup yangın çıkarabilir. Bu ısıtıcıların önünde birkaç metre boşluk bırakılmalıdır. İnfrared elektrikli ısıtıcıların karşısına sünger, koltuk gibi yanıcı eşyalar denk gelmemelidir. Bu ısıtıcıların önüne telefon şarj kabloları, HDMI kabloları, diğer cihazların kabloları denk gelmemelidir.” dedi.

Quartz ısıtıcılar ve yağlı radyatörlerin havayı-ortamı ısıttığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, şu bilgileri verdi:

“-Yağlı radyatörler çalışırken havayı ve ortamı ısıtır, hemen soğumaz. Bu yüzden diğerlerine göre daha etkilidirler. Ayrıca infrared ya da quartz gibi açıkta kızgın tüp ve rezistans içermediğinden daha güvenlidir.

-Genel olarak ısıtıcının kendi güç kablosu yıpranmamış olmalı, fiş priz bağlantısında gevşeklik olmamalıdır.

-Mutlaka topraklı priz kullanılmalıdır. Devrede kaçak akım rölesi bulunması şarttır.

-Isıtıcı nemli ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.

-Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır.

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