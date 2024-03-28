Bilecik'in Yenipazar ilçesine yapılacak olan Yukarıçaylı Göleti’nin ikmal ihalesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesine yapılacak, 40 metre yükseklik ve 560.000 m3 su tutma hacmine sahip olacak Yukarıçaylı Göleti’nin ikmal ihalesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalandı. Gölet tamamlandığında 12.630 dönüm tarım arazisinde bölge halkına ve çiftçiye hizmet verecek.

115.555.000 ₺ bedelle ihalesi yapılan işin, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren tamamlanıp hem tarım ve sulama bölgesi hem de mesire alanı olarak bölgeye katkı sağlaması planlanıyor.

Yukarıçaylı Göleti yapım çalışmalarının bir an önce başlayacağını belirten Vali Aygöl; Bilecik ve İlçelerinde son dönemde yapılan DSİ yatırımları tarımsal faaliyetleri geliştirmede etkin rol oynuyor. 12.630 dönüm alanda hizmet verecek olan Yukarıçaylı Göletimiz tamamlandığında tarımsal üretim verimliliğini ve çeşitliliğini arttıracaktır. Suyun daha verimli bir şekilde kullanılmasıyla kuraklığın da önüne geçilecektir. Aynı zamanda bölge halkımız maddi kazanç elde edecektir. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek bu projeyle ilçemizdeki kalkınmayı yüksek hızda arttırmayı hedefliyoruz. Şimdiden Tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İfadelerini kullandı.

Yukarıçaylı göleti tamamlandığında DSİ’nin Bilecik’e kazandırdığı 61. proje olacak.