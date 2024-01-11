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Türkiye'de asgari ücret %49 artarak 17,002 TL oldu. Peki vatandaşlar bu artıştan memnun mu? Vatandaş yeni asgari ücret hakkında ne düşünüyor?Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun

SAKARYA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti yılbaşından önce açıklamıtı. Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenirken, toplamda yüzde 49'luk bir artışı beraberinde getirmişti.

Peki vatandaşlar, bu zammı nasıl değerlendiriyor? Söz vatandaşta…

Bir vatandaş yapılan zammın yetersiz olduğunu ve diğer vatandaşların da aynı fikirde olacağını ifade ederken, bir başka vatandaşımız ise zammın bugün yeterli olsa bile enflasyonun önüne geçilmediği takdirde bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Genç bir vatandaş ise yapılan zam sonrasında her ürüne gelen zamların daha maaşı eline gelmeden kaybedildiğini ifade etti.