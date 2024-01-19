Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi uzay misyonu dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VİDEOLU MESAJ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi uzay misyonuna dakikalar kala videomesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz" diyerek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı tebrik ederek başarılar diledi.

Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı’na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. ???????????? pic.twitter.com/T0cU5o4pOF— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 18, 2024

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.