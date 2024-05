Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, Kocaeli Bilim Merkezinde başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Kent Konseyi ve Teknik Elemanlar Derneği'nin paydaş olduğu Cihannüma Derneğinin düzenlediği Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, Kocaeli Bilim Merkezinde start aldı. Programda dünyada akan kan ve gözyaşının durması için bilim, sanayi ve teknolojide daha fazla ilerlemek gerektiği vurgulandı.

GENİŞ KATILIM

Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı açılış programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, Teknik Elemanlar Derneği Genel Başkanı Nurdoğan Öztürk, STK temsilcileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

ÇALIŞTAY SONUÇLARI PAYLAŞILACAK

Açılış konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Cihannüma Derneği Genel Başkanı Yorulmaz, “Cihannüma Derneği yeni bir kuruluş olsa da geçmişten gelen bir anlayışın temsilcisiyiz. Bu zamana kadar birçok çalıştaya imza attık. Bütün programlarımızı Anadolu illerinde gerçekleştiriyoruz. Bugün Kocaeli’nde Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayını yapıyoruz. Yapay zeka kavramını her kapsamıyla ele alacağız. Bunun fırsatlarını ve tehditlerine dikkat çekeceğiz. 2 gün boyunca gerçekleştirilecek çalıştay sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

TEKNOLOJİ SINIFLARI

Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Aydınlık, “Yapay zeka kavramı teknoloji hamlesinin en önemli kavramlarından bir tanesi. Sadece belli bir iş kolunda değil, sağlıktan savunmaya, sanayiden gündelik yaşama kadar her alanda kullanılıyor. Amacımız yapay zeka kavramını her yönüyle ele almak. Her alanda bu teknolojinin kullanılmasını hedefliyoruz. Bugün bu çalıştayın şehrimizde yapılması önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza teknoloji sınıfları kuruyoruz. Çalıştayın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“TEKNOLOJİYE ÖNEM VERMELİYİZ”

Vali Seddar Yavuz da, “İslam coğrafyasında kan durmuyor. Bunun en büyük nedeni sanayi devrimini kaçırmak olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada teknolojinin önemini görüyoruz. Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta sevindirici. Kocaeli bir sanayi kenti bunun yanında bilişim, inovasyon ve AR-GE merkezinin başkentiyiz. Bu çalıştayın Kocaeli’de yapılması önemli. Dünyada akan kan ve gözyaşını durduracaksak; bilim, sanayi ve teknolojiye daha fazla imkan vermeliyiz” ifadesini kullandı. Bilim Merkezinde iki gün sürecek çalıştay oturum ve panellerle devam edecek.