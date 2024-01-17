Tahmini Okuma Süresi: dakika

Onur Hareketi Lideri Yaşar Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 5 zam yapılacağı açıklamasına sert tepki gösterdi. Aydın, yapılan zammın ve 2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesinin, emeklilerin mevcut ekonomik koşullarını göz ardı ettiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Onur Hareketi Lideri Yaşar Aydın, açlık sınırının 14 bin 25 TL olduğu bir dönemde, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasının yaşanan ekonomik gerçekliklerle örtüşmediğine dikkati çekerek, "AK Parti hükümetinin emekli vatandaşlara sunduğu bu artış, yaşam maliyetlerinin çok altında kalmakta ve emeklilerimizi yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürmeye mahkum etmektedir" dedi.

Aydın, hükümetin emekli politikalarını eleştirerek, "Emeklilere verilmeyen haklar, diğer vatandaşlarımıza neden veriliyor? Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Yapılan bu zam, hükümetin emekli vatandaşlarımıza verdiği değeri net bir şekilde ortaya koymaktadır," ifadelerini kullandı.

Onur Hareketi Lideri Aydın, emekli vatandaşların daha iyi koşullarda yaşaması için gerekli adımların atılmasını ve emekli maaşlarının enflasyon oranında artırılmasını talep etti.