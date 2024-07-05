Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle, çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın ilk dönemi başarıyla tamamlandı. Futboldan yüzmeye, tenisten voleybola kadar birçok farklı branşta eğitim alan 1564 öğrenci, sertifikalarını almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Yaz Spor Okulları aracılığıyla çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. 2010-2020 yılları arasında doğan çocuklara açık olan Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem eğitimleri tamamlandı. 24 Haziran'da başlayan eğitimlere katılan öğrenciler, iki haftalık eğitimin ardından sertifikalarını almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri; Üçevler Spor Tesisleri, Çalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu ve Beşevler Cimnastik Salonu'nda düzenlenen sertifika törenlerine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği törenlerde, öğrencilere sertifikalarını veren yöneticiler, çocukların gelişimi için sporun önemini vurgulayarak Nilüfer Belediyesi'nin gençlerin sporla buluşmasına verdiği öneme değindiler.

Yaz ayları boyunca toplam beş dönem halinde devam edecek olan Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem eğitimleri 8 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yaz okullarına katılan öğrenciler, alanında uzman antrenörlerden farklı spor dallarında eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.