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Yeşilay Spor Kulübü, bisikletin sağlık açısından önemini vurgulamak ve bu keyifli sporu daha geniş kitlelere yaymak için yıl boyunca bisiklet etkinlikleri düzenleyeceğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay Spor Kulübü, Türkiye genelinde düzenlediği turlarla bisiklet sevgisini yaymayı ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türkiye genelindeki teşkilatlanmasıyla başta atletizm, bisiklet, boks, okçuluk, güreş, izcilik, jimnastik, judo, masa tenisi, tekvando ve yüzme olmak üzere çeşitli spor branşlarında faaliyet gösteren Yeşilay Spor Kulübü, profesyonel sporcuları ile ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarına katılırken bisiklet severlere yönelik olarak düzenlediği turlarla da yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğiyle her ayın ilk Pazar günü düzenlenmesi planlanan Yeşilay Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’nun ilki 7 Ocak’ta, ikincisi ise 4 Şubat’ta yapıldı.

Tur, Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’ndan başladı; Sarayburnu Sahil Yolu, Yedikule, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat, Unkapanı veEminönü güzergâhından ilerlenerek Sepetçiler Kasrı’nda tamamlandı.

Turlar, 3 Mart, 7 Nisan, 5 Mayıs, 2 Haziran, 7 Temmuz, 4 Ağustos, 1 Eylül, 6 Ekim, 3 Kasım ve 1 Aralık 2024 tarihlerinde de gerçekleştirilerek yıl boyu devam edecek.

Yaklaşık 200 katılımcı ile her ayın ilk Pazar günü düzenlenmesi planlanan Yeşilay Tarihi Yarımada Bisiklet Turları, Mayıs ayında ise daha büyük bir katılımla gerçekleşecek.

Yıl boyunca devam edecek turlar, 17 Mart, 21 Nisan, 23 Haziran, 21 Temmuz, 18 Ağustos, 15 Eylül, 20 Ekim, 17 Kasım ve 15 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'de eş zamanlı düzenlenecek 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 5 Mayıs 2024 Pazar günü bisiklet severleri bir araya getirecek.

İstanbul’da yaklaşık 2 bin, Türkiye genelinde ise 15 bin bisiklet severin katılması beklenen etkinlik festival havasında geçecek.