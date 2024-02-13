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Bakanlık, sözleşmeli er Adem Kel için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu açıkladı. ANKARA (İGFA) - Hakkâri-Şırnak otoyolunda personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan kaza sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel şehit düştü.

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