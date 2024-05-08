Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunun, 8 Haziran'da Virgin Galactic’in ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Atasever ile Bakanlık'ta, "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" konulu basın toplantısı düzenledi.

"Türk Astronot ve Bilim Misyonu" ile ülkenin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Kacır, "Geride bıraktığımız 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en büyük yatırımı insan kaynağımıza yaparak, AR-GE ve inovasyon altyapımızı güçlendirdik. Teknolojide paradigma değişimlerine odaklanarak, araştırma, geliştirme ve üretim kabiliyetimizi yükselttik, birçok alanda asırlık kalıcı kazanımlar elde ettik. İnşa ettiğimiz teknoloji ekosistemiyle uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanmaya fazlasıyla hazır durumdayız." dedi.

TÜRKSAT 6A

Bakan Kacır, Türkiye'nin artık kendi uydusunu geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke konumunda olduğunu kaydederek, ilk yılını tamamlayan İMECE uydusuyla, dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü alınabildiğini söyledi. Yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'yı 8 Temmuz haftasında uzaya göndereceklerini anımsatan Kacır, "TÜRKSAT-6A ile haberleşme uydusu geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip 11 ülkeden biri olacağız." diye konuştu.

Kacır, uzay teknolojilerinin uydularla sınırlı olmadığına işaret ederek, ülkenin uzaydaki hak ve menfaatlerini koruyabilmek, küresel uzay yarışında önemli bir oyuncu olabilmek için Milli Uzay Programı’nı ilan ettiklerini aktardı. Program kapsamında 10 hedef belirlediklerini belirten Kacır, “Bu hedeflerden biri de ‘Türk Astronot ve Bilim Misyonu’dur. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında önce Alper Gezeravcı’nın uzay göreviyle ortak gururun zirveye yükseldiği zamanları yaşadık. Genetikten biyolojiye, fizyolojiden bağışıklık sistemine kadar gerçekleştirilen 13 deneyle bilim camiasına büyük katkılar sunan bu bilim misyonu, ufka bakan gençlerimize ilham kaynağı oldu.” ifadelerini kullandı.

ATASEVER 7 DENEY İCRA EDECEK

Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Bakan Kacır, "Diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu bulunuyor. Nasıl ki Alper Gezeravcı’nın tarihi uzay yolculuğu ile gururlandıysak, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu için de oldukça heyecanlıyız. Astronotumuz Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te Virgin Galactic’in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek. Yaklaşık 1,5 saatlik bir sürede gerçekleşmesi planlanan bu uçuşta astronotumuzu taşıyacak 'VSS Unity' yörünge altı aracı önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişecek, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak. Yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında mikro yerçekimi ortamında, biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deney icra etmek de mümkün olacak.” diye konuştu.