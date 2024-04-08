CHP'nin Hatay ile ilgili itirazı Yüksek Seçim Kurulu'nun bugünkü toplantısında görüşüldü. YSK, Hatay ile ilgili itirazını reddetti.ANKARA (İGFA) - 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam eden Yüksek Seçim Kurulu, bugünkü toplantısında, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'oyların yeniden sayılması', 'geçersiz oyların sayılması' ve 'seçimin yenilenmesi' yönündeki taleplerini reddetti.

TRT Haber'in aktardığı habere göre YSK'nın verdiği diğer kararlar şöyle: