Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Yunusemre İlçesi’ndeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Postacı, Yunusemre’deki yurttaşların yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıldığının altını çizdi.MANİSA (İGA) - MASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Talat Postacı ve muhtarların yanı sıra Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak, Bülent Çamur, İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Güray Coşkun yer aldı. Talat Postacı, göreve geldikleri günden itibaren Manisa merkez ve ilçelerindeki tüm muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Muhtarlarının talep ve önerilerini dinleyen Postacı, Yunusemre İlçesi’nin altyapı konusundaki eksikliklerini karşılamak, ilçenin sağlam ve sorunsuz bir altyapıya sahip olması için ilgili birimlerin çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ziyaretleri nedeniyle muhtarlara teşekkür eden Talat Postacı, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda, MASKİ olarak etkin ve hareketli bir çalışma dönemi içindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Manisa merkez ve ilçelerimizde görev yapan tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın ve yurttaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Sorunların tespiti kapsamında sahada incelemelerimizi gerçekleştiriyor ve yapılması gerekenleri analiz ederek hemen harekete geçiyoruz. Yunusemre mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. En kısa sürede somut adımlar atılacak” dedi.