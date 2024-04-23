Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre Marmara'nın batısı sağanak ve yer yer gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu arada Meteoroloji'den bugün yapılan uyarılarda ise toz taşınımı uyarısı yer aldı. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.