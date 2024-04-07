Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) eşi benzeri görülmemiş bir dizi saldırı başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Rosatom’dan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santraline sabah saatlerinde “eşi benzeri görülmemiş” yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Saat 11.38'de kantine yakın bir alana düzenlenen saldırıda biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yarım saat sonra kargo limanı alanına da bir İHA saldırmış, Daha sonra ise Zaporijya NGS’nin 6. güç ünitesine de aynı şekilde bir İHA saldırısı meydana gelmiş ve bir kubbe vurulmuştur. Santralde şans eseri herhangi bir kritik hasar veya can kaybı yaşanmamıştır. İstasyondaki ve çevresindeki arka plan radyasyonu değişmezken doğal arka plan değerleri de aşılmamıştır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 5 Nisan'da da istasyonun bulunduğu bölgeye bir saldırı düzenlemiş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının kargo limanı ve nitrojen-oksijen istasyonu bölgesine gelişleri kaydedilmişti" denildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, nükleer enerji santralinin tesislerine ve altyapısına yönelik bu benzeri görülmemiş saldırıyı kategorik olarak kınamakta ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) liderliğine, bizzat ajansın Genel Müdürü Sayın Rafael Grossi'ye ve ayrıca İran hükümetlerine çağrıda bulunulduğu belirtilen yazılı açıklamada Rosatom, AB ülkelerini Zaporijya NGS'nin güvenliğine yönelik doğrudan tehdide derhal yanıt vermeye ve Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali çevresindeki durumu tırmandırma girişimini kategorik olarak kınamaya çağırdı.