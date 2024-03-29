Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 10 belediye başkan adayı belediye başkanlığı için yarışırken AK Parti Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ilçe kadınları yalnız bırakmadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kahve konuşmasına Zekiye Tekin ile birlikte giden kadınlar Pazaryeri sokaklarında gövde gösterisi yapıp Zekiye Tekin’in yalnız olmadığını gösterdi.

Sloganlar eşliğinde Pazaryeri ilçesindeki Sefa Çay evine kadınlar ile birlikte yürüyen Zekiye Tekin, burada vatandaşa seslendi.

Önceki dönem Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’da Zekiye Tekin’in programına katılırken, Bakıcı, Seçim geldiği zaman her bir siyasi partinin muhakkak ki hem ithamları hemde bu şehirde yapacaklarını söyleme günüdür. Ama nihayetinde bir gerçeklik vardır. Bu şehre hizmet eden, meyve veren her insana muhakkak ki eleştiriyor lardır. Taşlanma dediğimiz tabiri ile ifadesinde bulundu.

Fatih Bakıcı konuşmasında, “ 5 yıldır bu memlekete yapılan hizmetler hepimizin gözle görülebilecek düzeyde olduğunu bilmekte. Ama dışarıdan buraya gelen transfer olan bu şehirde yaşamamış, sadece doğum kütüğü olan insanların belirli kelimeleri kullanmaları bu şehre değer katacak anlamına gelmez. Olması gereken bu vatandaşımızın yıllardır burada bekledikleri gerçekleşmesini görmesini sağlamaktır. Bir beş yıl gerçekten bir belediyecilik anlamında bazı projelerin oluşmasına engel yetmeyebilir. Ama ikinci beş yıl muhakkak ki hem bir belediye başkanının kendini yetiştirmesi, hem projelerin hızlı bir şekilde adım atılması ve o ilçeye kazandırılması için gerçekten çok önemlidir. Ve biz şunu söylüyoruz ki zincirin baklaları olan genel ve yerel birleştiği zaman hizmet çok daha çabuk gelir.

Olması gereken Allah nasip ederse ikinci döneminde Zekiye Başkanımızın bu şehre gerçekten talep edilen tüm projelerin gerçekleşmesi, olması gereken ve vatandaşımızın talep ettiklerinin bir bir yerine gelmesinin sağlayacağına ben eminim. Ve nihayetinde onun bu tecrübesi bu şehrin hem tanıtım noktasında, aynı zamanda olması gerektiği gibi AK Parti Belediyeciliği sadece hizmet anlayışıyla dile geleceğini bilmezini isterim. Asıl olan buradan uzaktan bu şehre gelenlerin kendi dönemlerinde hiçbir icraat yapamamış, söz sahibi olamamış, yetkisi olsa bile Bozüyük için konuşuyorum, bir çöp kovası bile koymaya yetkisi olmayan insanların bu şehirde ne yapabileceğini düşünmenizi istiyorum. O yüzden belediyecilik anlamından AK Parti Belediyeciliğin bir hizmet anlayışı olduğunu Allah nasip ederse yapılacak tüm projelerin gönül rahatlığıyla söz verdiği gibi istenildiği sürede yapılacağından ben ve sizlerinde inanarak hizmetin devam etme noktasında hepinizin desteklerini bekliyoruz” dedi.