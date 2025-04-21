TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, TBMM ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle coşkuyla yaşanıyor.ANKARA (İGFA) - TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Çocuk Forumu'nda 81 ilden gelen öğrenciler; robot gösterimi, koro, söyleşi ve meddah gösterimi ile doyasıya eğlendi.

TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle TBMM'de düzenlenen forumda yapay zekâ tabanlı robot, çocuklarla sohbet etti. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve çocuklardan oluşan "Arkadaşım Keman Orkestrası", izleyicilere çeşitli eserler sundu.

Söyleşide tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, Türk milletinin çok güzel bir medeniyete sahip olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin asaletine yakışacak şekilde dünya çocuklarına bir bayram hediye ettiğini vurguladı. Çocuklar daha sonra meddah Mehmet Tahir İkiler'in gösterisiyle doyasıya eğlendi, İkiler ile sohbet etme fırsatı buldu.